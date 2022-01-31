ЗАО «Цептер Банк» с 1 февраля 2022 года изменяет процентные ставки по вкладам в евро и долларах США для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в финучреждении, по депозитам «Цептер Клуб» (программа кредитования на 12 месяцев) и «ОВЕРДРАФТ НА КАРТУ» процентная ставка составляет 20,38% годовых.