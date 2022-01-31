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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В ЕВРО И ДОЛЛАРАХ США
11:02 01.02.2022
ЗАО «Цептер Банк» с 1 февраля 2022 года изменяет процентные ставки по вкладам в евро и долларах США для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в финучреждении, по депозитам «Цептер Клуб» (программа кредитования на 12 месяцев) и «ОВЕРДРАФТ НА КАРТУ» процентная ставка составляет 20,38% годовых.
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