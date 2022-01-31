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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ВО ВКЛАДЫ В СБЕР БАНКЕ ИЗМЕНЯТСЯ
09:57 01.02.2022
С 7 февраля 2022 года вступят в силу дополнения к условиям привлечения денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей во вклады (депозиты) в ОАО «Сбер Банк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, исключено из условий безотзывных депозитов возможность досрочного снятия депозита, а также направление ОАО «Сбер Банк» вкладчику предложения на изменение процентной ставки по депозиту.
Реализована возможность подписания в системе Сбербанк Бизнес Онлайн заявок на депозит, а также заявления на пополнение депозита смс-подписью.
Кроме того, увеличено время на пополнение депозитов в пятницу и предпраздничные дни до 16.10 (по заявлениям на пополнение депозита, поступившим в ОАО «Сбер Банк» в электронном виде).
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