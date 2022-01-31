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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ПО РЯДУ КРЕДИТНЫХ ПРОДУКТОВ
17:53 31.01.2022
ОАО «СтатусБанк» с 1 февраля 2022 г. изменяет условия по кредитным продуктам «Удобный», «Удобный онлайн», «Быстрые покупки онлайн», «Овердрафт зарплатный» и «Ваши деньги Комфорт».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучредения, по этим кредитам размер процентов (годовых) составит 20,38%.
В рамках акции «Юбилейная» изменяются условия по кредитному продукту «Быстрые покупки онлайн». Размер процентов (годовых) в рамках акции также составит 20,38%.
Все заявки, заведенные, но не исполненные по 31 января 2022 года (включительно), с 1 февраля 2022 года необходимо перезаводить по новым условиям предоставления кредита.
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