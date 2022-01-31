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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


МТБАНК РАСШИРИЛ ПЕРЕЧЕНЬ СТРАН, В КОТОРЫЕ МОЖНО ОТПРАВИТЬ СРЕДСТВА С КАРТ БАНКА


16:10 31.01.2022

ЗАО «МТБанк» увеличило список стран и территорий, в которые можно мгновенно отправить деньги с карт МТБанка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банковского учреждения, перечень стран, доступных для держателей карт МТБанка, пополнили Канада, Мексика, ОАЭ, Танзания, Тунис, Япония и т.д. Теперь онлайн-переводы можно осуществлять в 139 стран и территорий мира. На сегодня это самое большое количество стран и территорий, доступных для р2р-переводов из Беларуси.

Переводы доступны как с карт в белорусских рублях, так и с карт в иностранной валюте. Размер комиссии рассчитывается автоматически до совершения перевода.

Комиссия за перевод на карты иностранных банков составляет 1,5% от суммы перевода, но не менее 2 USD (эквивалент в BYN) вне зависимости от страны назначения и 1,5% от суммы перевода на карты белорусских банков, но не менее 0,99 BYN. Максимальная сумма одной операции – 2100 BYN, максимальная общая сумма операций в течение месяца – 10000 BYN.

Международные онлайн-переводы с карт МТБанка на карты иностранных банков можно делать в следующих сервисах МТБанка: новый мобильный банк Moby; perevod.mtbank.by; интернет-банк «Мой Банк»; мобильный банк «Мой Банк»; мессенджер для денег Denegram; мобильное приложение «ИКС Карта».
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