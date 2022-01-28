Белагропромбанк приглашает предпринимателей и креативную молодежь принять участие в республиканском кейс-чемпионате «АГРО 4.0», который финучреждение проводит с 1 января по 27 мая 2022 года совместно с ЗАО «Техника и коммуникации».

Цифровая трансформация бизнеса – это основное направление кейс-чемпионата.

Стать участниками конкурса и побороться за главные призы могут молодые люди в возрасте от 16 до 31 года как индивидуально, так и в составе команды.

К участию также приглашаются заинтересованные педагоги: они могут стать тимлидами команд учащихся школ.

Номинации кейс-чемпионата: «Банковский продукт» (бизнес-кейсы, направленные на развитие существующих и разработку новых банковских продуктов/услуг); «Банковский сервис» (бизнес-кейсы, направленные на развитие существующих сервисов и разработку инновационных ИТ-решений для Банка). Главный приз – 10 тыс. рублей

«С2С: corn to coin» (бизнес-кейсы, направленные на решение вопросов цифровизации малого и среднего бизнеса); социальная номинация Smart city (бизнес-кейсы, направленные на разработку идей по созданию взаимосвязанной системы коммуникативных и информационных технологий, благодаря которой упрощается управление внутренними процессами города и улучшается уровень жизни населения, в том числе людей с ограниченными возможностями). Главный приз – 5 тыс. рублей.

Участники проекта смогут во время консультационных встреч получить дополнительные знания в области банковской деятельности, цифровизации, пообщаться со спикерами – реальными представителями бизнеса, подготовиться к успешному публичному выступлению. На финальном этапе кейс-чемпионата менторы окажут поддержку, дадут рекомендации, чтобы проект вышел в финал.

Финал кейс-чемпионата состоится в рамках международного форума «ТИБО-2022».

Присоединиться к кейс-чемпионату «АГРО 4.0» можно в пять шагов.

Для начала следует ознакомиться с Положением о проведении республиканского кейс-чемпионата на сайте. Затем необходимо скачать заявку на участие (для командного и индивидуального участия они отличаются). Потом нужно выбрать на сайте банка бизнес-кейс, по которому будете готовить кейс-решение.

После этого необходимо заполнить заявку и направить скан на электронный адрес с пометкой «Кейс-чемпионат».

Бизнес-кейсы будут размещены на сайте 1 февраля 2022 года.

Срок подачи заявок – до 15 февраля 2022 года.