ОАО «Сбер Банк» признано лидером системных изменений в области ESG на национальном уровне. Банк стал обладателем главной награды конкурса «Бренд года» в социальной номинации, сообщает пресс-служба банка.

Кроме этого, жюри конкурса отметило достижения Сбера в сфере маркетинговой стратегии и продвижения, присудив дипломы победителя за ребрендинг и бизнес-шоу «Это моё дело».

Сбер стал лучшим брендом в области экологического, социального и корпоративного управления. Принципы ESG означают, что банк в своей деятельности заботится о природе, сотрудниках и прозрачности бизнеса. За успехи в этой области банк стал обладателем главного приза конкурса «Бренд года-2022» – золотой медали в социальной номинации.

Сбер также получил награды в профессиональных номинациях. За «Ребрендинг»: осенью вслед за названием сменился логотип и визуальный стиль. А также за «Успешную репутационную кампанию» – банк наградили за запуск бизнес-шоу «Это моё дело» на телеканале «ТНТ Интернешнл», в котором ведущий пробует себя в разных областях бизнеса и вдохновляет белорусов задуматься о своем деле: открытии пусть небольшого, но собственного бизнеса, раскрывая все нюансы, которых не найти в учебниках.