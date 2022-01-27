ОАО «АСБ Беларусбанк» совместно с Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей предоставляет возможность субъектам малого предпринимательства получить кредит на индивидуальных условиях по ставке ниже рыночной.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, данные условия будут интересны особенно тем клиентам банка, которые нуждаются в дополнительных заемных средствах, но не имеют достаточного залогового обеспечения.

В рамках запрашиваемого кредита Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей предоставляет субъектам малого предпринимательства поручительство до 60% от суммы кредита.

Максимальная сумма, на которую может рассчитывать ИП или микро- и малая организация — 15 тысяч базовых величин, или 480 тыс. рублей.