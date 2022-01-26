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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЗА НЕКОТОРЫЕ УСЛУГИ ФРАНСАБАНК НЕ БУДЕТ БРАТЬ КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
12:49 27.01.2022
За некоторые услуги «Франсабанк» ОАО не будет брать комиссионное вознаграждение.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, уже с 18 января не взимается комиссионное вознаграждение при закрытии счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Кроме того, не берется комиссия при выдаче наличных денежных средств со счета с использованием карточки в пределах положительного остатка (за исключением выдачи наличных денежных средств при закрытии счета с использованием карточки) через кассу банка по расходному кассовому ордеру при отсутствии карточки у клиента срок действия карты, которой истекает с 1 февраля 2022 года по 31 марта 2022 года.
С 1 апреля 2022 года не будет взиматься комиссионное вознаграждение при выдаче наличных денежных средств со счета с использованием карточки в пределах положительного остатка через кассу банка по расходному кассовому ордеру по всем картам «Франсабанк» ОАО.
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