БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ МЕДРАСХОДОВ ФИЗЛИЦ

11:22 27.01.2022 ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» с 31 января 2022 года приостанавливает заключение договоров добровольного страхования медрасходов физлиц. Как пояснили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучрехдения, в связи с временным прекращением партнером банка с ЗАСО «Белнефтестрах» заключения договоров добровольного страхования медицинских расходов физических лиц заключение таких договоров в офисах ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» приостанавливается.