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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ МЕДРАСХОДОВ ФИЗЛИЦ
11:22 27.01.2022
ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» с 31 января 2022 года приостанавливает заключение договоров добровольного страхования медрасходов физлиц.
Как пояснили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучрехдения, в связи с временным прекращением партнером банка с ЗАСО «Белнефтестрах» заключения договоров добровольного страхования медицинских расходов физических лиц заключение таких договоров в офисах ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» приостанавливается.
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