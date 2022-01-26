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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ФРАНСАБАНК ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ТАРИФЫ ПО БАНКОВСКИМ ПЛАТЕЖНЫМ КАРТОЧКАМ


09:59 27.01.2022

«Франсабанк» ОАО внесло изменения в тарифы по банковским платежным карточкам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь изготовление, перевыпуск по окончании срока действия зарплатных платежных карточек MasterCard Standard осуществляется бесплатно.
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