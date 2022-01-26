БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ФРАНСАБАНК ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ТАРИФЫ ПО БАНКОВСКИМ ПЛАТЕЖНЫМ КАРТОЧКАМ

09:59 27.01.2022 «Франсабанк» ОАО внесло изменения в тарифы по банковским платежным карточкам. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь изготовление, перевыпуск по окончании срока действия зарплатных платежных карточек MasterCard Standard осуществляется бесплатно.