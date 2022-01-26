|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.01.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ТАРИФЫ ПО БАНКОВСКИМ ПЛАТЕЖНЫМ КАРТОЧКАМ
09:59 27.01.2022
«Франсабанк» ОАО внесло изменения в тарифы по банковским платежным карточкам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь изготовление, перевыпуск по окончании срока действия зарплатных платежных карточек MasterCard Standard осуществляется бесплатно.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.01.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 26.01.2022
Курсы в банках
на 27.01.2022
Конвертация в банках
на 27.01.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте