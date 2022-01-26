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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИЗМЕНИЛСЯ СПИСОК БАНКОВ-ПАРТНЕРОВ БСБ БАНКА
17:42 26.01.2022
ЗАО «БСБ Банк» с 24 по 31 января 2022 года переводит свои банкоматы на обслуживание в ОАО «Банковский процессинговый центр».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в банкоматах БСБ Банка станут доступны следующие возможности: выбора номинала при снятии наличных; печать мини-выписки по карточному счету в банкомате; осуществление р2р переводов в банкомате между картами банков Беларуси; пользоваться банкоматами для слабовидящих граждан; отображения остатков в валюте счета по всем типам карт ЗАО «БСБ Банк»; интерфейс на китайском языке и т.д.
В связи с переводом банкоматов на другой процессинговый центр БСБ Банк покидает партнерскую сеть системы банковского самообслуживания.
Такими образом, банком-партнером ЗАО «БСБ Банк» выступает только ЗАО «Альфа-Банк». За снятие наличных денежных средств клиентами БСБ Банка в банкоматах других банков (кроме Альфа-Банк) будет взиматься плата, согласно тарифам.
В период перехода банкоматы БСБ Банка будут работать с краткосрочными перерывами.
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