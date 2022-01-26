ЗАО «БСБ Банк» с 24 по 31 января 2022 года переводит свои банкоматы на обслуживание в ОАО «Банковский процессинговый центр».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в банкоматах БСБ Банка станут доступны следующие возможности: выбора номинала при снятии наличных; печать мини-выписки по карточному счету в банкомате; осуществление р2р переводов в банкомате между картами банков Беларуси; пользоваться банкоматами для слабовидящих граждан; отображения остатков в валюте счета по всем типам карт ЗАО «БСБ Банк»; интерфейс на китайском языке и т.д.

В связи с переводом банкоматов на другой процессинговый центр БСБ Банк покидает партнерскую сеть системы банковского самообслуживания.

Такими образом, банком-партнером ЗАО «БСБ Банк» выступает только ЗАО «Альфа-Банк». За снятие наличных денежных средств клиентами БСБ Банка в банкоматах других банков (кроме Альфа-Банк) будет взиматься плата, согласно тарифам.

В период перехода банкоматы БСБ Банка будут работать с краткосрочными перерывами.