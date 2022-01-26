Приорбанк расширил дистанционные возможности на пакете Business Direct.

Теперь взаимодействовать с банком и получать поддержку персонального менеджера можно полностью удаленно. Решение основано на обновленной модели обслуживания малого и среднего бизнеса.

Для удобства все новые функции собраны в мобильном банке для бизнеса Prior Business 2.0. В нем можно осуществлять большинство банковских операций в один клик и пользоваться поддержкой персонального менеджера через встроенный мессенджер: общаться в чате и проводить онлайн-встречи. А еще – отправлять голосовые и видео-сообщения, обмениваться документами и просматривать их, совместно редактировать.

Персональный менеджер окажет поддержку для проведения ежедневных операций, проведет финансовую диагностику и предложит эффективные решения для развития бизнеса, проконсультирует по всем банковским продуктам и сервисам, предоставит профессиональную экспертизу.

Для общения используется защищенный мессенджер в мобильном банке, обеспечивающий безопасный обмен данными.

На пакете Business Direct возможно удаленное обслуживание не только компании, но и собственников и руководителей бизнеса – для ведения их личных финансов. Для этого в банке создана команда дистанционного обслуживания. Выделенный менеджер предложит оптимальные сервисы, исходя из индивидуальных задач, проконсультирует по личным инвестициям и т.д.

«Мир изменился, а вместе с ним – и условия ведения бизнеса. Наша миссия – подстроиться под потребности клиентов и в текущих условиях обеспечить их всестороннюю поддержку. Обновленный сервис удаленного обслуживания максимально упрощает взаимодействие с банком. Теперь с нами работать так же легко, удобно и просто, как с близкими друзьями. Практически любой вопрос можно решить без посещения отделения», — рассказали в Приорбанке.

Обслуживание для новых клиентов в Приобранке первые три месяца будет бесплатным, а при выполнении определенных критериев останется таким и далее. Кроме персонального менеджера в пакет MS Business Direct входят возможность безлимита платежей, неограниченное число счетов в разных валютах и карточек Visa Platinum Business, помощь юриста и курьерская доставка документов.