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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПРИОРБАНК ЗАПУСТИЛ ПОЛНОСТЬЮ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БИЗНЕСА


14:51 26.01.2022

Приорбанк расширил дистанционные возможности на пакете Business Direct.

Теперь взаимодействовать с банком и получать поддержку персонального менеджера можно полностью удаленно. Решение основано на обновленной модели обслуживания малого и среднего бизнеса.

Для удобства все новые функции собраны в мобильном банке для бизнеса Prior Business 2.0. В нем можно осуществлять большинство банковских операций в один клик и пользоваться поддержкой персонального менеджера через встроенный мессенджер: общаться в чате и проводить онлайн-встречи. А еще – отправлять голосовые и видео-сообщения, обмениваться документами и просматривать их, совместно редактировать.

Персональный менеджер окажет поддержку для проведения ежедневных операций, проведет финансовую диагностику и предложит эффективные решения для развития бизнеса, проконсультирует по всем банковским продуктам и сервисам, предоставит профессиональную экспертизу.

Для общения используется защищенный мессенджер в мобильном банке, обеспечивающий безопасный обмен данными.

На пакете Business Direct возможно удаленное обслуживание не только компании, но и собственников и руководителей бизнеса – для ведения их личных финансов. Для этого в банке создана команда дистанционного обслуживания. Выделенный менеджер предложит оптимальные сервисы, исходя из индивидуальных задач, проконсультирует по личным инвестициям и т.д.

«Мир изменился, а вместе с ним – и условия ведения бизнеса. Наша миссия – подстроиться под потребности клиентов и в текущих условиях обеспечить их всестороннюю поддержку. Обновленный сервис удаленного обслуживания максимально упрощает взаимодействие с банком. Теперь с нами работать так же легко, удобно и просто, как с близкими друзьями. Практически любой вопрос можно решить без посещения отделения», — рассказали в Приорбанке.

Обслуживание для новых клиентов в Приобранке первые три месяца будет бесплатным, а при выполнении определенных критериев останется таким и далее. Кроме персонального менеджера в пакет MS Business Direct входят возможность безлимита платежей, неограниченное число счетов в разных валютах и карточек Visa Platinum Business, помощь юриста и курьерская доставка документов.
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