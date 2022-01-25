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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК И ЮРСПЕКТР ЗАПУСКАЮТ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП
09:52 26.01.2022
ОАО «СтатусБанк» совместно с ООО «Юрспектр» запускает пилотный проект для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, находящихся на расчетно-кассовом обслуживании в финучреждении.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в качестве первого шага предлагается принять участие в проекте и изучить материалы по следующим темам: «Что нужно знать о регистрации валютного договора»; «Как открыть интернет-магазин».
Мини-курс «Как открыть интернет-магазин» поможет подготовить все необходимые документы для открытия интернет-магазина и избежать ошибок, которые могут повлечь дополнительные финансовые затраты и (или) даже административную ответственность.
Мини-курс «Что нужно знать о регистрации валютного договора» научит определять, какие из валютных договоров нужно регистрировать, правильно устанавливать срок регистрации конкретного договора.
Доступ к материалам – бесплатный.
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