БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

РРБ-БАНК ВРЕМЕННО ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ ПОВ В ВИТЕБСКЕ

17:35 25.01.2022 ЗАО «РРБ-Банк» с 25 января временно приостанавливает работу пункта обмена валют № 2 ЦБУ № 200 в Витебске (пр-т Строителей, 15Г. ТЦ «Трио»). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, ПОВ не будет работать по 28 января 2022 года.