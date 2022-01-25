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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК ВРЕМЕННО ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ ПОВ В ВИТЕБСКЕ
17:35 25.01.2022
ЗАО «РРБ-Банк» с 25 января временно приостанавливает работу пункта обмена валют № 2 ЦБУ № 200 в Витебске (пр-т Строителей, 15Г. ТЦ «Трио»).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, ПОВ не будет работать по 28 января 2022 года.
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