БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

С ФЕВРАЛЯ В БЕЛАРУСБАНКЕ БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ НОВЫЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПЕРЕВОД «ХУТКI»

16:09 25.01.2022 ОАО «АСБ Беларусбанк» с 1 февраля 2022 года устанавливает новый размер вознаграждения за перевод «Хуткi». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, для владельцев платежных карточек ОАО «АСБ Беларусбанк» (в том числе виртуальных карточек Visa Classic) вознаграждение за перевод «Хуткi» в банкоматах банка, системе Интернет-банкинг, М-банкинг денежных средств в белорусских рублях с использованием личной карточки банка или ее реквизитов установлено в размере 2% от суммы.