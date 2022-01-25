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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С ФЕВРАЛЯ В БЕЛАРУСБАНКЕ БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ НОВЫЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПЕРЕВОД «ХУТКI»
16:09 25.01.2022
ОАО «АСБ Беларусбанк» с 1 февраля 2022 года устанавливает новый размер вознаграждения за перевод «Хуткi».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, для владельцев платежных карточек ОАО «АСБ Беларусбанк» (в том числе виртуальных карточек Visa Classic) вознаграждение за перевод «Хуткi» в банкоматах банка, системе Интернет-банкинг, М-банкинг денежных средств в белорусских рублях с использованием личной карточки банка или ее реквизитов установлено в размере 2% от суммы.
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