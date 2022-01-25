Национальный банк Беларуси установил отдельные значения расчетных величин стандартного риска (РВСР) по инструментам кредитного рынка на февраль 2022 года.

Согласно опубликованной на сайте регулятора информации, РВСР для новых кредитов в национальной валюте, предоставленных юридическим лицам (за исключением льготных), установлена на уровне 15,33% годовых (в октябре - 14,87%). Для новых кредитов в национальной валюте, предоставленным физлицам (за исключением льготных) РВСР в ноябре составит 20,29%годовых (в октябре - 19,02%).

Напомним, с 1 марта 2020 г. расчетные величины стандартного риска по новым срочным банковским вкладам (депозитам) физических и юридических лиц не утверждаются и не применяются для новых срочных банковских вкладов (депозитов) физических и юридических лиц, облигаций банков новых выпусков, номинированных в белорусских рублях.

Расчетные величины стандартного риска рассчитывались Нацбанком с 1 марта 2019 года ежемесячно на основе средних процентных ставок по шести финансовым инструментам кредитно-депозитного рынка в национальной валюте системно значимых банков, отнесенных к группе значимости I.

К группе системной значимости I в 2022 году отнесены ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», «Приорбанк» ОАО, ОАО «Сбер Банк», ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО «Белинвестбанк».