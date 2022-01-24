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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


РРБ-БАНК ОТКРЫЛ РРБ-ХАБ В МИНСКЕ


13:10 25.01.2022

ЗАО «РРБ-Банк» открыло бизнес-площадку РРБ-ХАБ в Минске (ул. Краснозвездная, 18).

Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, современное бизнес-пространство создано не только для обслуживания юридических лиц и предпринимателей, но и для коворкинга, обучения и общения. Оно совмещает в себе комфортные рабочие места и зону для отдыха, возможность бронирования переговорок для проведения встреч с партнерами и мероприятий до 10 часов в месяц совершенно бесплатно.

Кроме того, предусмотрен бесплатный доступ к WI-FI и различным зарядным устройствам, к рабочим компьютерам, проектору и т.д.
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