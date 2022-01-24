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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ПРИОСТАНОВИЛ ПРИЕМ ВКЛАДОВ ФИЗЛИЦ НА 95 ДНЕЙ
11:43 25.01.2022
"Франсабанк" ОАО с 24 января 2022 года приостановило прием денежных средств физических лиц во вклады на 95 дней.
Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, приостановлен прием средств физических лиц в белорусских рублях, долларах США, евро и российских рублях в безотзывные и отзывные вклады на срок 95 дней: "Верный расчет", Онлайн-вклад "Верный расчет", "Комфортный", Онлайн-вклад "Комфортный" и "Результативный".
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