БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ФРАНСАБАНК ПРИОСТАНОВИЛ ПРИЕМ ВКЛАДОВ ФИЗЛИЦ НА 95 ДНЕЙ

11:43 25.01.2022 "Франсабанк" ОАО с 24 января 2022 года приостановило прием денежных средств физических лиц во вклады на 95 дней. Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, приостановлен прием средств физических лиц в белорусских рублях, долларах США, евро и российских рублях в безотзывные и отзывные вклады на срок 95 дней: "Верный расчет", Онлайн-вклад "Верный расчет", "Комфортный", Онлайн-вклад "Комфортный" и "Результативный".