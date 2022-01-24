ОАО «Белагропромбанк» под суббрендом «эквайринг-pro» совместно с ОАО «Банковский процессинговый центр» запустили новый эквайринговый продукт под названием «Терминал в смартфоне».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, продукт позволяет превратить смартфон (планшет) в платежный терминал и через бесконтактный интерфейс принимать банковские платежные карточки для оплаты за товары (работы, услуги).