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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ЗАПУСТИЛ НОВЫЙ ЭКВАЙРИНГОВЫЙ ПРОДУКТ
10:50 25.01.2022
ОАО «Белагропромбанк» под суббрендом «эквайринг-pro» совместно с ОАО «Банковский процессинговый центр» запустили новый эквайринговый продукт под названием «Терминал в смартфоне».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, продукт позволяет превратить смартфон (планшет) в платежный терминал и через бесконтактный интерфейс принимать банковские платежные карточки для оплаты за товары (работы, услуги).
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