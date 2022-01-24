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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


РАСТЕТ ЧИСЛО ОСНАЩЕННЫХ БЕСКОНТАКТНОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ БАНКОМАТОВ БЕЛАРУСБАНКА


09:50 25.01.2022

Все большая часть банкоматов ОАО «АСБ Беларусбанк» работает по бесконтактной технологии Contactless.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на данный момент в банке насчитывается 314 банкоматов, оснащенных считывателем бесконтактных карт. Из них 117 расположены в Минске.

Для совершения бесконтактной операции на банкомате теперь достаточно поднести бесконтактную платежную карточку или смартфон к считывателю банкомата с логотипом image006, ввести PIN-код выбрать необходимую операцию: снятие наличных либо просмотр баланса.

Функционал доступен держателям физических платежных карточек Mastercard «Беларусбанк» и БЕЛКАРТ, физических платежных карточек и токенов Visa, «Мир» любых банков.
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