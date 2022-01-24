|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.01.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РАСТЕТ ЧИСЛО ОСНАЩЕННЫХ БЕСКОНТАКТНОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ БАНКОМАТОВ БЕЛАРУСБАНКА
09:50 25.01.2022
Все большая часть банкоматов ОАО «АСБ Беларусбанк» работает по бесконтактной технологии Contactless.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на данный момент в банке насчитывается 314 банкоматов, оснащенных считывателем бесконтактных карт. Из них 117 расположены в Минске.
Для совершения бесконтактной операции на банкомате теперь достаточно поднести бесконтактную платежную карточку или смартфон к считывателю банкомата с логотипом image006, ввести PIN-код выбрать необходимую операцию: снятие наличных либо просмотр баланса.
Функционал доступен держателям физических платежных карточек Mastercard «Беларусбанк» и БЕЛКАРТ, физических платежных карточек и токенов Visa, «Мир» любых банков.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.01.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 24.01.2022
Курсы в банках
на 25.01.2022
Конвертация в банках
на 25.01.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте