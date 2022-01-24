БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ФРАНСАБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ МЕЖСИСТЕМНЫЕ ОПЕРАЦИИ МЕЖДУ ПЛАТЕЖНЫМИ СИСТЕМАМИ БЕЛКАРТ И МИР

17:51 24.01.2022 «Франсабанк» ОАО c 24 января 2022 года прекращает межсистемные операции между платежными системами БЕЛКАРТ и Мир. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, для держателей банковских платежных карточек БЕЛКАРТ «Франсабанк» ОАО прекращаются операции в инфраструктуре платежной системы Мир и в инфраструктуре платежных систем партнеров. Для владельцев карточек платежной системы Мир или карточек платежных систем партнеров прекращаются операции в устройствах «Франсабанк» ОАО.