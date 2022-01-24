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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ МЕЖСИСТЕМНЫЕ ОПЕРАЦИИ МЕЖДУ ПЛАТЕЖНЫМИ СИСТЕМАМИ БЕЛКАРТ И МИР
17:51 24.01.2022
«Франсабанк» ОАО c 24 января 2022 года прекращает межсистемные операции между платежными системами БЕЛКАРТ и Мир.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, для держателей банковских платежных карточек БЕЛКАРТ «Франсабанк» ОАО прекращаются операции в инфраструктуре платежной системы Мир и в инфраструктуре платежных систем партнеров.
Для владельцев карточек платежной системы Мир или карточек платежных систем партнеров прекращаются операции в устройствах «Франсабанк» ОАО.
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