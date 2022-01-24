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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАРУСБАНК И БАНК РАЗВИТИЯ ПЕРЕСМОТРЕЛИ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ ЭКСПОРТЕРОВ


15:22 24.01.2022

ОАО «АСБ Беларусбанк» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» изменили условия кредитования экспортеров в рамках программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства Банка развития. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, кредит можно получить на финансирование затрат на создание, покупку, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт основных средств или финансирование затрат на покупку материальных активов, франшизы. Также кредитование возможно на финансирование текущей деятельности.

Один из критериев отбора субъекта МСП — экспортная выручка за последние 6 месяцев должна составлять не менее 30% от общего объема без учета НДС. Максимальная сумма кредита — 5 млн рублей.

Кредиты выдаются в белорусских рублях под ставку, равную ставке рефинансирования Нацбанка РБ, увеличенную на 2%, сегодня это 11,25%.
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