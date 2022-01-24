Национальный банк объявляет о старте конкурса видеоблогеров ”Деньги имеют значение“.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, для участия в конкурсе необходимо снять видеоролик на тему разумного (рационального) заимствования. Рекомендуемая продолжительность видеоролика – 3 минуты.

Заявку на участие в конкурсе, а также свою конкурсную работу (ссылку на видеоролик либо сам видеоролик) необходимо до 11 марта 2022 года направить на электронный адрес . Итоги конкурса будут объявлены не позднее 28 марта 2022 года.

Конкурс проводится в трех возрастных категориях: от 7 до 12 лет, от 13 до 16 лет, от 17 лет до 31 года. В нем могут принять участие (как индивидуально, так и в составе коллективов) граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь. Каждый участник конкурса может прислать только одну работу.

Главный приз в каждой возрастной категории – денежная премия в размере 1 000 белорусских рублей. Для работ, занявших второе и третье места в каждой из возрастных категорий, предусмотрены премии 700 и 500 белорусских рублей соответственно. Кроме того, жюри конкурса имеет право учреждать дополнительные призы в отдельных номинациях.

Подробная информация о конкурсе (сроки и порядок его проведения, требования, предъявляемые к участникам и их конкурсным работам, и др.) размещена на Едином портале финансовой грамотности .

Конкурс приурочен к проведению в Республике Беларусь Недели финансовой грамотности детей и молодежи (Global Money Week), которая в этом году пройдет с 21 по 27 марта. Конкурс проводится с 2018 года. В 2021 году количество присланных работ превысило 650.