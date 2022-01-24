|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.01.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ОБЪЯВЛЯЕТ О СТАРТЕ КОНКУРСА ВИДЕОБЛОГЕРОВ ”ДЕНЬГИ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ“
14:59 24.01.2022
Национальный банк объявляет о старте конкурса видеоблогеров ”Деньги имеют значение“.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, для участия в конкурсе необходимо снять видеоролик на тему разумного (рационального) заимствования. Рекомендуемая продолжительность видеоролика – 3 минуты.
Заявку на участие в конкурсе, а также свою конкурсную работу (ссылку на видеоролик либо сам видеоролик) необходимо до 11 марта 2022 года направить на электронный адрес . Итоги конкурса будут объявлены не позднее 28 марта 2022 года.
Конкурс проводится в трех возрастных категориях: от 7 до 12 лет, от 13 до 16 лет, от 17 лет до 31 года. В нем могут принять участие (как индивидуально, так и в составе коллективов) граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь. Каждый участник конкурса может прислать только одну работу.
Главный приз в каждой возрастной категории – денежная премия в размере 1 000 белорусских рублей. Для работ, занявших второе и третье места в каждой из возрастных категорий, предусмотрены премии 700 и 500 белорусских рублей соответственно. Кроме того, жюри конкурса имеет право учреждать дополнительные призы в отдельных номинациях.
Подробная информация о конкурсе (сроки и порядок его проведения, требования, предъявляемые к участникам и их конкурсным работам, и др.) размещена на Едином портале финансовой грамотности .
Конкурс приурочен к проведению в Республике Беларусь Недели финансовой грамотности детей и молодежи (Global Money Week), которая в этом году пройдет с 21 по 27 марта. Конкурс проводится с 2018 года. В 2021 году количество присланных работ превысило 650.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.01.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 24.01.2022
Курсы в банках
на 24.01.2022
Конвертация в банках
на 24.01.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте