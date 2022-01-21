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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ДКБО
11:42 24.01.2022
ЗАО «Альфа-Банк» внесло изменения в договор комплексного банковского обслуживания, которые вступили в силу с 22 января 2022 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, договор дополнен уведомлением о реорганизации ЗАО «Альфа-Банк» в форме присоединения к нему «Франсабанк» ОАО.
Кроме того, договор дополнен правом банка осуществлять переписку с клиентом путем направления уведомления посредством мессенджеров Telegram, Viber, Facebook messenger, WhatsApp и других.
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