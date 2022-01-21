В ЗАО «Альфа-банк» с 21 января 2022 года изменились тарифы за оказываемые ИП и юрлицам услуги

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь не берется комиссионное вознаграждение при переводе иностранной валюты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на счета ЗАО «Альфа-банк» в рамках одного юридического лица (подпункт 1.2.3. раздела «Операции в иностранной валюте» тарифов для клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

Кроме того, не взимается комиссионное вознаграждение при осуществлении безналичных банковских переводов на счета ЗАО «Альфа-банк» в рамках одного юридического лица по платежным поручениям на бумажном носителе и с использованием в платежных документах штрихового кодирования (пункт 25 раздела «Операции в белорусских рублях» тарифов для клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).