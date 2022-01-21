В январе 2022 года Белагропромбанк совместно с компанией Mastercard в Беларуси и благотворительным фондом «Прикосновения к жизни» отметили 4-летие карточки «Прикосновения».

Благодаря карточке «Прикосновения» Белагропромбанка благотворительность стала постоянной частью жизни более 50 тыс. человек. Общая сумма перечислений за время существования проекта составила 1 117 331 белорусский рубль. Только за 2021 год было собрано 507 552 рубля.

«Безусловно, мы планируем увеличивать эмиссию карточек, которая повлечет за собой соответствующее увеличение суммы пожертвований, – отметила операционный директор дивизиона розничного бизнеса ОАО «Белагропромбанк» Анна Свистунова. – Еще больше наших клиентов смогут сделать еще больше добрых дел и мир станет еще чуточку лучше. Сегодня нашим клиентам доступны альтернативные возможности участия в благотворительности. Например, в нашем интернет-банкинге и мобильном банкинге есть отдельный раздел, где любой пользователь может внести средства на благотворительные счета, открытые в нашем банке. Для того, чтобы добрые дела было делать легко, буквально в одно касание, Белагропромбанк совместно с ООО «ТУССОН» и международной платежной системой Mastercard установил специальные терминалы по приему благотворительных платежей в пользу фонда. Благодаря таким устройствам с помощью любой бесконтактной банковской карточки, а также других способов оплаты – платежного кольца, брелока, телефона, браслета, умных часов – можно перечислить в пользу фонда «Прикосновение к жизни» фиксированную сумму пожертвования 5 белорусских рублей, лишь прикоснувшись к терминалу».

На данный момент банком установлено три благотворительных терминала: в здании Региональной дирекции по Минску ОАО «Белагропромбанк» (ул. Романовская слобода, 8); в Национальном аэропорту «Минск»; в Центре банковских услуг №202/45 в Витебске (ул. Чкалова, 35. Гипермаркет Green).

Чтобы стать участником проекта «Прикосновения», не нужно специально посещать банк или какие-либо другие учреждения, оформлять какие-либо документы. Достаточно совершать обычные ежедневные покупки в организациях торговли и сервиса с использованием карточки «Прикосновения» Mastercard Белагропромбанка. Часть средств от транзакций поступает на счет благотворительного фонда «Прикосновение к жизни», который в свою очередь направляет собранные средства в Республиканский научно-практический центр Детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах.

Банк ежегодно подводит итоги работы проекта и старается расширять способы участия в нем своих клиентов. Так, сегодня активно внедряется возможность помощи для держателей других карточек, устанавливаются благотворительные терминалы. С 2018 года банк выделяет фонду спонсорские средства на проведение Национального этапа Всемирных детских игр победителей в Беларуси в рамках Всемирных детских игр победителей – международных спортивных соревнований для детей и подростков, преодолевших онкологические заболевания.

Механика работы карточки очень простая: при оформлении карточки 50% от ее стоимости перечисляется банком в благотворительный фонд. Кроме того, за каждую совершенную безналичную покупку по карточке «Прикосновения» 0,3% от суммы платежа перечисляется в фонд со счета клиента. А банк в солидарность с клиентом перечисляет еще столько же за счет собственных средств. Срок действия благотворительной карточки «Прикосновения» – 3 года, валюта BYN, USD, EUR. Заказать карточку можно на сайте банка, в мобильном приложении или интернет-банкинге, а также в любом подразделении банка.

Использовать благотворительную карточку «Прикосновения» можно:

для оплаты коммунальных услуг, услуг операторов мобильной связи и многого другого, используя каналы дистанционного банковского обслуживания, банкоматы и инфокиоски;

для оплаты товаров, работ и услуг в точках торговли и сервиса;

для снятия наличных денежных средств в банкоматах и кассах банка;

для расчетов в интернете с использованием реквизитов карточки;

для расчетов и снятия наличных денежных средств за пределами Беларуси;

для расчетов с использование сервисов мобильных платежей (Samsung Pay, Apple Pay, Кошелек Pay, Mi Band Pay).

Информацию о совершенных пожертвованиях Белагропромбанк регулярно размещает на сайте. Каждый держатель благотворительной карточки «Прикосновения» может лично увидеть, на что были потрачены собранные средства. Информацию о помощи РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии на своем сайте размещает и фонд «Прикосновение к жизни». Пожертвования наших клиентов позволили закупить кресла-коляски для детей-инвалидов, специализированное питание для ослабленных пациентов, товары бытового назначения для обслуживания медицинских помещений, стерильные одноразовые расходные материалы, а также конструкции медицинского назначения (штативы для капельниц).

Белагропромбанк придерживается политики высокой социальной направленности и осознает глубокую степень ответственности бизнеса перед обществом, активно участвует в благотворительной и спонсорской деятельности. Помощь детям и социально незащищенным слоям населения, охрана здоровья населения, поддержка спорта и культуры – одни из приоритетных направлений общественно значимой деятельности банка. Общая сумма средств безвозмездной (спонсорской) помощи в 2021 году, направленных банком на благотворительные цели, составила более 3,7 млн белорусских рублей.