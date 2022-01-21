Альфа-Банк предоставил возможность клиентам переводить деньги на карты платежной системы БЕЛКАРТ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, переводить деньги можно с карт Visa и Mastercard любого банка Беларуси и зарубежных банков на карты БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-Maestro, БЕЛКАРТ-Мир.

Установлены следующие тарифы для переводов:

на карты Альфа-Банка с карт белорусских банков, между картами Альфа-Банка – без комиссии;

с карт Альфа-Банка на карты других белорусских банков, а также между картами других белорусских банков – 1% + 0,50 BYN;

с карт зарубежных банков на карты Альфа-Банка – 1% + 3 BYN.

Совершить перевод на карты БЕЛКАРТ можно на сайте или через интернет-банк «Альфа-Клик».