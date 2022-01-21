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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПЕРЕВОДЫ НА КАРТЫ БЕЛКАРТ
15:54 21.01.2022
Альфа-Банк предоставил возможность клиентам переводить деньги на карты платежной системы БЕЛКАРТ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, переводить деньги можно с карт Visa и Mastercard любого банка Беларуси и зарубежных банков на карты БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-Maestro, БЕЛКАРТ-Мир.
Установлены следующие тарифы для переводов:
на карты Альфа-Банка с карт белорусских банков, между картами Альфа-Банка – без комиссии;
с карт Альфа-Банка на карты других белорусских банков, а также между картами других белорусских банков – 1% + 0,50 BYN;
с карт зарубежных банков на карты Альфа-Банка – 1% + 3 BYN.
Совершить перевод на карты БЕЛКАРТ можно на сайте или через интернет-банк «Альфа-Клик».
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