Некоторые операции в «ОАО «АСБ Беларусбанк» будут временно невозможны в ночь с 22 на 23 января в связи с технологическими работами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в период времени 22.01.2022 с 23:00 до 23.01.2022 07:00 в подразделениях банка, АИС "Расчет" (ЕРИП) и каналах дистанционного банковского обслуживания банка будут недоступны к совершению операции по вкладным счетам физических лиц, счетам по учету кредитной задолженности (погашение кредитов).

Кроме того, в период времени 23.01.2022 с 01:00 до 02:00 в подразделениях банка будут недоступны операции с денежной наличностью и платежными картами.