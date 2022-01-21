|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.01.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НЕКОТОРЫЕ СЕРВИСЫ БЕЛАРУСБАНКА В НОЧЬ С 22 НА 23 ЯНВАРЯ БУДУТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНЫ
13:13 21.01.2022
Некоторые операции в «ОАО «АСБ Беларусбанк» будут временно невозможны в ночь с 22 на 23 января в связи с технологическими работами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в период времени 22.01.2022 с 23:00 до 23.01.2022 07:00 в подразделениях банка, АИС "Расчет" (ЕРИП) и каналах дистанционного банковского обслуживания банка будут недоступны к совершению операции по вкладным счетам физических лиц, счетам по учету кредитной задолженности (погашение кредитов).
Кроме того, в период времени 23.01.2022 с 01:00 до 02:00 в подразделениях банка будут недоступны операции с денежной наличностью и платежными картами.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.01.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 21.01.2022
Курсы в банках
на 21.01.2022
Конвертация в банках
на 21.01.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте