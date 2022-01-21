ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
21.01.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НЕКОТОРЫЕ СЕРВИСЫ БЕЛАРУСБАНКА В НОЧЬ С 22 НА 23 ЯНВАРЯ БУДУТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНЫ


13:13 21.01.2022

Некоторые операции в «ОАО «АСБ Беларусбанк» будут временно невозможны в ночь с 22 на 23 января в связи с технологическими работами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в период времени 22.01.2022 с 23:00 до 23.01.2022 07:00 в подразделениях банка, АИС "Расчет" (ЕРИП) и каналах дистанционного банковского обслуживания банка будут недоступны к совершению операции по вкладным счетам физических лиц, счетам по учету кредитной задолженности (погашение кредитов).

Кроме того, в период времени 23.01.2022 с 01:00 до 02:00 в подразделениях банка будут недоступны операции с денежной наличностью и платежными картами.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.01.2022
валюта курс
EUR 2.9232
USD 2.5734
RUB 3.3614
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.01.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9187 -0.0045
USD 2.5752 +0.0018
RUB 3.3594 -0.002
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9150 2.9220
USD 2.5700 2.5770
RUB 3.3520 3.3640
подробнее

Конвертация в банках
на 21.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1320 1.1360
EUR/RUB 86.7000 87.1500
USD/RUB 76.4000 76.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте