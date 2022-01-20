ОАО «Белагропромбанк» с 21 января 2022 года изменяет размер процентной ставки по отдельным срочным вкладам в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставка для вновь заключаемых договоров по срочным отзывным вкладам (депозитам) «Плюс к возможностям» и «Плюс к накоплениям» в белорусских рублях составляет 14,0% годовых в зависимости от срока размещения.

По безотзывному вкладу (депозиту) «Плюс к стабильности» в белорусских и российских рублях ставка составляет 17,6% и 9,5% годовых соответственно в зависимости от срока размещения.