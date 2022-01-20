С 28 января 2022 года вступят в силу изменения в Правила обслуживания физических лиц ОАО «Белорусский народный банк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменены формы согласия и отказа от согласия на обработку персональных данных и сведений, составляющих банковскую тайну (приложение 1.4 и 1.5).

В п.11 раздела VII внесены корректировки в перечень операций, по которому начисляется Money-back в размере 0.001%.

Обновлены требования для смартфонов/планшетов клиентов для работы i’mbanking.by: версия операционной системы Android должна быть 5.0 или выше.

По окончании промопериода цифровой карточки «1-2-3», объем операций в эквиваленте рассчитывается по курсу НБ РБ на дату последнего рабочего дня отчетного периода по всем счетам во всех валютах, действующим у клиента в рамках банковского продукта Цифровая карта «1-2-3».

Кроме того, внесены изменения и уточнения в пункты: 3.12.2, 3.12.3 и в пункт 2.1.