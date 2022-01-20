|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.01.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК В 2021 ГОДУ ВЫДАЛ БОЛЕЕ 140 МЛН РУБЛЕЙ ПО КРЕДИТУ «ИПОТЕКА ЭКСПРЕСС»
14:23 20.01.2022
ОАО «АСБ Беларусбанк» с запуска в феврале 2021 года кредитного продукта «Ипотека Экспресс» заключило более 3400 договоров на сумму свыше 140 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, чаще всего кредит оформляют не на всю стоимость жилья, а только на недостающую сумму. Поэтому средний размер кредита — порядка 42 000 белорусских рублей.
«Наш продукт оказался востребованным и цифры говорят за себя: из 10 кредитов на жилье, оформляемых в Беларуси, 7 выдаются именно в Беларусбанке», - отметила заместитель председателя правления банка Светлана Кожекина.
В прошлом году для повышения доступности кредита банк также разрешил включать в совокупный доход кредитополучателя доходы близких родственников и членов семьи (при условии заключения договора поручительства).
Еще одним важным преимуществом «Ипотеки Экспресс» Светлана Кожекина считает удобство и простоту оформления. Клиент приносит пакет документов и не позднее следующего рабочего дня уже знает решение по своей заявке.
Кредит популярен не только у жителей Минска и области: почти 50% заявок поступает от представителей регионов.
«Ипотека Экспресс» выдается на срок до 20 лет под залог жилья, банк готов кредитовать до 100% стоимости покупки (с учетом платежеспособности заявителя) под 21% годовых. Обращаться за кредитом можно в Ипотечные офисы «Беларусбанка» по всей стране.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.01.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 20.01.2022
Курсы в банках
на 20.01.2022
Конвертация в банках
на 20.01.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте