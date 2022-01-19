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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ИЗМЕНИЛ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ


12:16 20.01.2022

ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» с 19 января 2022 года изменило размеры процентных ставок по отзывным и безотзывным депозитам физических лиц в белорусских рублях и иностранных валютах (по вновь заключаемым договорам).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, снижены процентные ставки по безотзывным депозитам в евро на все сроки размещения, в долларах США на срок 190 дней; по отзывным депозитам в долларах США (все сроки), в российских рублях на срок 3 года.

Повышение ставок коснулось безотзывных депозитов в российских рублях на все сроки, а также отзывных на сроки от 95 до 732 дней. Максимальную ставку доходности можно получить при онлайн размещении безотзывных депозитов в долларах США - 5,25% годовых на срок от 395 дней до 3 лет, по евро – 3,00% годовых на срок от 3 до 5 лет.

Ставки доходности по депозитам в российских рублях на сроки 395 дней и 732 дня составляют 9,20% годовых. При оффлайн размещении на все сроки ставки ниже на 0,1 п.п. и составляют 5,15% годовых в долларах США, 2,90% годовых в евро. При размещении российских рублей в офисе банка на сроки 395, 732 и 3 года ставка составляет 9,10% годовых.

Снижены процентные ставки по новым безотзывным депозитам в белорусских рублях на сроки от 65 дней до 3 лет, и по отзывным депозитам на все сроки. При размещении средств по отзывным вкладам ставка составляет 1,00% годовых.

Максимальную ставку доходности по депозитам в белорусских рублях можно получить при онлайн размещении безотзывного депозита «ВТБ-Enter» на сроки 732 дня и 3 года и «СуперСемь-онлайн» на 735 и 1099 дней - 17,50% годовых. При оффлайн размещении на срок 732 дня и 3 года ставка ниже на 0,1 п.п. – 17,40% годовых.
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