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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СБЕР БАНК СНИЖАЕТ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ОТКРЫТИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО СЧЕТА
10:57 20.01.2022
ОАО «Сбер Банк» снижает размер вознаграждения за ряд операций для владельцев доверительных (трастовых) счетов, открытых в ходе оказания услуг по доверительному управлению денежными средствами клиентов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 31 января 2022 года снижается размер вознаграждения банка за открытие доверительного (трастового) счета, обслуживание счета доверительного управления с текущего значения 1,20% в год / 0,10% в месяц до нового значения 0,96% в год / 0,08% в месяц.
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