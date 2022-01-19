БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СБЕР БАНК СНИЖАЕТ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ОТКРЫТИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО СЧЕТА

10:57 20.01.2022 ОАО «Сбер Банк» снижает размер вознаграждения за ряд операций для владельцев доверительных (трастовых) счетов, открытых в ходе оказания услуг по доверительному управлению денежными средствами клиентов. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 31 января 2022 года снижается размер вознаграждения банка за открытие доверительного (трастового) счета, обслуживание счета доверительного управления с текущего значения 1,20% в год / 0,10% в месяц до нового значения 0,96% в год / 0,08% в месяц.