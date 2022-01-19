БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК БЕЛВЭБ И ЗАСТРОЙЩИКИ MINSK WORLD ЗАПУСТИЛИ КРЕДИТОВАНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ ГРАЖДАН

09:44 20.01.2022 ОАО «Банк БелВЭБ» в рамках партнерской программы с компаниями ИООО «Дана Астра», ООО «Джи Файв Констракшн», ООО «Гранд Атриум Девелопмент», ООО «Луксудо», ООО «Дубай Инвестмент» запустили кредитование граждан сроком на 20 лет. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, кредит можно оформить в любом офисе Банка БелВЭБ. Сроки кредитования составляют 15 и 20 лет. Первый год - льготная ставка 17,9% годовых, начиная со второго года, ставка составляет 20,55% годовых.