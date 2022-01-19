БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СОСТАВ БАНКОВ-ПАРТНЕРОВ РРБ-БАНКА В БАНКОМАТНОЙ СЕТИ ИЗМЕНИТСЯ С 27 ЯНВАРЯ

17:43 19.01.2022 ЗАО «БСБ Банк» с 27 января 2022 года выходит из состава банков-партнеров в банкоматной сети «Система банковского самообслуживания» («СБС»). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, банками-партнерами ЗАО «РРБ-Банк» останутся: Банк БелВЭБ, Технобанк, Банк Дабрабыт и Альфа-Банк.