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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СОСТАВ БАНКОВ-ПАРТНЕРОВ РРБ-БАНКА В БАНКОМАТНОЙ СЕТИ ИЗМЕНИТСЯ С 27 ЯНВАРЯ
17:43 19.01.2022
ЗАО «БСБ Банк» с 27 января 2022 года выходит из состава банков-партнеров в банкоматной сети «Система банковского самообслуживания» («СБС»).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, банками-партнерами ЗАО «РРБ-Банк» останутся: Банк БелВЭБ, Технобанк, Банк Дабрабыт и Альфа-Банк.
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