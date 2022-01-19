31 января 2022 г. состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Белинвестбанк» по инициативе наблюдательного совета.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании, которое пройдет в заочной форме, речь пойдет об утверждении изменений в Положение о наблюдательном совете и в Положение о ревизионной комиссии ОАО «Белинвестбанк».

Кроме того, планируется утвердить изменения в Кодекс корпоративного управления ОАО «Белинвестбанк».

Акционеры также утвердят изменения в Положение о дивидендах по акциям ОАО «Белинвестбанк».