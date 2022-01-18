БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ДОГОВОРА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КАРТОЧКИ БАНКА ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ВСТУПИТ В СИЛУ 28 ЯНВАРЯ

09:50 19.01.2022 С 28 января 2022 года вступит в силу новая редакция договора об использовании карточки ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, заявление на обслуживание карточки (Приложение 2 к договору) дополнено возможностью подключиться к Консьерж-сервису.