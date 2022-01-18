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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С 27 ЯНВАРЯ БСБ БАНК ПЕРЕСТАНЕТ БЫТЬ ПАРТНЕРОМ БАНКА БЕЛВЭБ В СИСТЕМЕ БАНКОВСКОГО САМООБСЛУЖИВАНИЯ
17:14 18.01.2022
ЗАО «БСБ Банк» с 27 января 2022 года выходит из состава банков-партнеров ОАО «Банк БелВЭБ» в банкоматной сети «Система банковского самообслуживания» («СБС»).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Банк БелВЭБ», за снятие наличных денежных средств клиентами Банка БелВЭБ в банкоматах ЗАО «БСБ Банк» будет браться плата, согласно тарифам Банка БелВЭБ (до указанной даты услуга оказывается бесплатно).
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