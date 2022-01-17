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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БПС-СБЕРБАНК ПРИСТУПАЕТ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЛИГАЦИЙ 112-ГО ВЫПУСКА ДЛЯ ФИЗЛИЦ


09:56 18.01.2022

ОАО «БПС-Сбербанк» с 18 января 2022 года приступает к размещению интернет-облигаций ОАО «Сбер Банк» сто двенадцатого выпуска для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, размещение облигаций осуществляется дистанционно через систему «Сбербанк Онлайн» среди физических лиц.

Параметры выпускаемых облигаций сто двенадцатого выпуска содержатся в Проспекте эмиссии облигаций сто двенадцатого выпуска, размещенном на интернет-сайте банка.

Доходность (процентов годовых) по интернет-облигациям ОАО «Сбер Банк» сто двенадцатого выпуска установлена в размере ставки рефинансирования, устанавливаемой Национальным банком Республики Беларусь (с учетом ее изменений), увеличенной на 1,25 п.п.
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