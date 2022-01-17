ОАО «СтатусБанк» с 20 января 2022 года закрывает кассу № 17 (Минская обл., Минский р-н, д. Валерьяново, ул. Логойская, д. 5А. ТК «Валерьяново»). Об этом ЭКОПРЕСС сообщи ли в пресс-службе банка.