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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ЗАКРЫВАЕТ КАССУ № 17
16:56 17.01.2022
ОАО «СтатусБанк» с 20 января 2022 года закрывает кассу № 17 (Минская обл., Минский р-н, д. Валерьяново, ул. Логойская, д. 5А. ТК «Валерьяново»). Об этом ЭКОПРЕСС сообщи ли в пресс-службе банка.
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