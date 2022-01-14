БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АЛЬФА-БАНК ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ

09:55 17.01.2022 ЗАО «Альфа-Банк» с 18 января 2022 г. изменяет процентные ставки по отдельным вкладам в белорусских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по отзывным вкладам ставки следующие: «Альфа-Вклад» со сроком возврата 60 дней ставка - 7% годовых, 367 дней – 11% годовых; «Альфа-Вклад» со сроком возврата 18 месяцев – 11,3% годовых; «Альфа-Сейф» со сроком возврата 6 месяцев – 11,5/3% годовых. По безотзывному «Альфа-Вкладу» со сроком возврата 5 месяцев ставка составляет 11% годовых, 7 месяцев – 13% годовых, 13 месяцев – 14,5% годовых, а по безотзывному «Альфа-Гранд» со сроком возврата 8 месяцев – 13,3% годовых, 18 месяцев - 14,7% годовых. Для действующих вкладов ставка не меняется.