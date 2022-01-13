Центр банковских услуг № 228 ОАО «Белинвестбанк» открылся в Лиде (ул. Кирова, 3).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в новом офисе установлен банкомат с функцией cash-recycling. С его помощью можно совершать широкий спектр банковских операций от взноса и выдачи наличных денежных средств с банковских платежных карточек до платежей, валютно-обменных операций, приема выручки от субъектов хозяйствования. Операции снятия и пополнения также возможны без использования карточки при помощи QR-кода.

Кроме того, у жителей района появилась возможность круглосуточного доступа к банковским услугам. Офис дополнительно оснащен внешним банкоматом, который позволяет осуществлять финансовые операции 24/7/365.