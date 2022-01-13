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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НОВЫЙ ОФИС БЕЛИНВЕСТБАНКА ОТКРЫЛСЯ В ЦЕНТРЕ ЛИДЫ
17:35 14.01.2022
Центр банковских услуг № 228 ОАО «Белинвестбанк» открылся в Лиде (ул. Кирова, 3).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в новом офисе установлен банкомат с функцией cash-recycling. С его помощью можно совершать широкий спектр банковских операций от взноса и выдачи наличных денежных средств с банковских платежных карточек до платежей, валютно-обменных операций, приема выручки от субъектов хозяйствования. Операции снятия и пополнения также возможны без использования карточки при помощи QR-кода.
Кроме того, у жителей района появилась возможность круглосуточного доступа к банковским услугам. Офис дополнительно оснащен внешним банкоматом, который позволяет осуществлять финансовые операции 24/7/365.
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