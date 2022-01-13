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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК РАЗВИТИЯ ПРОФИНАНСИРОВАЛ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО МЕДКОМПЛЕКСА В БРЕСТЕ
16:15 14.01.2022
ОАО «Банк развития Республики Беларусь» профинансировал строительство нового многопрофильного медицинского комплекса в Бресте, который открылся 12 января 2022 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, строительство объекта завершено почти на год раньше запланированного срока.
Медицинский комплекс оснащен современным оборудованием, внедрена система «Заботливая поликлиника». В состав медкомплекса входит взрослая поликлиника № 5 и детская поликлиника № 3.
Планируется оказание медицинской помощи 20 тыс. детей и 29 тыс. взрослых пациентов с возможностью увеличения числа обслуживаемых пациентов до 30 и 40 тыс. соответственно при росте населения микрорайонов.
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