ОАО «Банк развития Республики Беларусь» профинансировал строительство нового многопрофильного медицинского комплекса в Бресте, который открылся 12 января 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, строительство объекта завершено почти на год раньше запланированного срока.

Медицинский комплекс оснащен современным оборудованием, внедрена система «Заботливая поликлиника». В состав медкомплекса входит взрослая поликлиника № 5 и детская поликлиника № 3.

Планируется оказание медицинской помощи 20 тыс. детей и 29 тыс. взрослых пациентов с возможностью увеличения числа обслуживаемых пациентов до 30 и 40 тыс. соответственно при росте населения микрорайонов.