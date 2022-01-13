Приорбанк и Додо Пицца предлагают по 28 февраля оформить бесплатно Яркую карту с мгновенным манибэком в белорусских рублях на 4 года.

При заказе в сети пиццерий также можно выиграть до 1000 рублей.

Для бесплатного оформления Яркой карты надо перейти по специальной ссылке от Приорбанка на сайте сети Додо Пиццы (в разделе «Акции»). После этого лишь останется забрать готовую карточку в ближайшем отделении.

С Яркой картой можно получать мгновенный манибэк в 1% на все покупки от 10 рублей. Он действует как при оплате в Беларуси, так и за границей, в том числе, при онлайн-шоппинге. Дополнительно при расчетах в сети партнеров KEYcard на счет вернется до 10%. Также ежемесячно банк начисляет 3% годовых от остатка на счете.

Кроме этого, если сделать заказ от 20 рублей с минимум одним продуктом со значком «Додомания» на сайте сети пиццерий или через ее мобильное приложение, можно принять участие в игре. Среди основных призов – 50, 500 и 1000 рублей. В случае выигрыша деньги поступят на Яркую карту. Возможность действует по 28 февраля.

«Яркая карта пользуется популярностью, поскольку манибэк по ней приходит сразу после оплаты, и не надо ждать для этого следующего месяца. Вместе с партнерами из Додо Пицца мы решили предоставить возможность оформить ее бесплатно и дополнительно дать шанс выиграть крупный денежный приз», – отметили в Приорбанке.