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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК ОБЪЯВИЛ О ПАРТНЕРСТВЕ С CURRENCY.COM
10:52 14.01.2022
ЗАО «Альфа-Банк» представляет специальные условия для клиентов крупнейшей криптобиржи Беларуси и снижает комиссии за пополнение аккаунтов на торговой платформе и выводе с них средств.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для владельцев карт Альфа-Банка Visa действуют специальные тарифы: 1,5% за ввод средств на Currency.com с карты Альфа-Банка; 2% за вывод средств с Currency.com на карты Альфа-Банка.
Кроме того, владельцам Smart-карт Visa, оформленных в Пакете решений, стали доступны две новые цифровые обложки - HERO для него и SHERO для нее, дизайн которых создан совместно с Currency.com.
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