ЗАО «Альфа-Банк» представляет специальные условия для клиентов крупнейшей криптобиржи Беларуси и снижает комиссии за пополнение аккаунтов на торговой платформе и выводе с них средств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для владельцев карт Альфа-Банка Visa действуют специальные тарифы: 1,5% за ввод средств на Currency.com с карты Альфа-Банка; 2% за вывод средств с Currency.com на карты Альфа-Банка.

Кроме того, владельцам Smart-карт Visa, оформленных в Пакете решений, стали доступны две новые цифровые обложки - HERO для него и SHERO для нее, дизайн которых создан совместно с Currency.com.