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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК И БАНК РАЗВИТИЯ УЛУЧШИЛИ УСЛОВИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИЯТИЙ-ЭКСПОРТЕРОВ
09:57 14.01.2022
ОАО «Белгазпромбанк» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» подписали дополнительное соглашение о продлении сотрудничества в рамках финансирования клиентов, занимающихся экспортом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе в Белгазпромбанке, клиенты, которые занимаются экспортом товаров, работ и услуг, и имеют поступления выручки в иностранной валюте по экспортным контрактам, могут получить ресурсы в белорусских рублях на срок до 7 лет на инвестиционные цели, а также на цели финансирования текущей деятельности.
Процентная ставка составит от 11,25% годовых в зависимости от срока кредитования.
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