ОАО «Белгазпромбанк» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» подписали дополнительное соглашение о продлении сотрудничества в рамках финансирования клиентов, занимающихся экспортом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе в Белгазпромбанке, клиенты, которые занимаются экспортом товаров, работ и услуг, и имеют поступления выручки в иностранной валюте по экспортным контрактам, могут получить ресурсы в белорусских рублях на срок до 7 лет на инвестиционные цели, а также на цели финансирования текущей деятельности.

Процентная ставка составит от 11,25% годовых в зависимости от срока кредитования.