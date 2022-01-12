|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.01.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ИЗМЕНИЛ ТАРИФЫ ПО БАНКОВСКИМ ПЛАТЕЖНЫМ КАРТОЧКАМ
09:46 13.01.2022
"Франсабанк" ОАО с 12 января 2022 года изменило тарифы по банковским платежным карточкам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, отменено комиссионное вознаграждение за снятие наличных денежных средств в устройствах ЗАО "Альфа-банк" (ATM, POS и др.) по всем банковским платежным карточкам (БПК) банка, исключая MasterCard Business и БПК, открытые в рамках зарплатного проекта "Эконом".
Размер комиссионного вознаграждения за снятие наличных денежных средств в устройствах ЗАО "Альфа-банк" по БПК MasterCard Business и БПК, открытым в рамках зарплатного проекта "Эконом", составляет 1%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.01.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 12.01.2022
Курсы в банках
на 13.01.2022
Конвертация в банках
на 13.01.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте