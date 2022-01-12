"Франсабанк" ОАО с 12 января 2022 года изменило тарифы по банковским платежным карточкам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, отменено комиссионное вознаграждение за снятие наличных денежных средств в устройствах ЗАО "Альфа-банк" (ATM, POS и др.) по всем банковским платежным карточкам (БПК) банка, исключая MasterCard Business и БПК, открытые в рамках зарплатного проекта "Эконом".

Размер комиссионного вознаграждения за снятие наличных денежных средств в устройствах ЗАО "Альфа-банк" по БПК MasterCard Business и БПК, открытым в рамках зарплатного проекта "Эконом", составляет 1%.