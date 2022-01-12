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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАРУСБАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВУЮ ЛИНЕЙКУ ВКЛАДОВ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ


17:20 12.01.2022

ОАО «АСБ Беларусбанк» с 12 января 2022 года вводит новую линейку вкладов в российских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, оформить срочные банковские вклады в российских рублях с начислением дохода можно, исходя из процентной ставки в абсолютном числовом выражении (фиксированная годовая процентная ставка).

«Классик Безотзывный с фиксированной процентной ставкой»: сроки хранения – 3/6/9/13/18/24/36 месяцев; фиксированная годовая процентная ставка – от 5,5 до 9% годовых; возможность дополнительных взносов; ежемесячная капитализация; возможность открытия вклада на имя другого лица.

«Классик Отзывный с фиксированной процентной ставкой»: сроки хранения – 3/6/9/13/18/24/36 месяцев; фиксированная годовая процентная ставка – от 2 до 4,3% годовых; ежемесячная капитализация; возможность открытия вклада на имя другого лица; возможность дополнительных взносов.

«Фиксированный Онл@йн» (безотзывный вклад): сроки хранения – 3/6/9/13/18/24/36 месяцев; возможность открытия и управления вкладом без посещения банка; открытие путем перечисления денежных средств с карточки, независимо от валюты счета, к которому она оформлена; выбор клиентом способа выплаты суммы вклада и начисленных процентов; фиксированная годовая процентная ставка – от 5,6 до 9,1% годовых; возможность внесения дополнительных взносов; подключение бесплатного SMS-оповещения об окончании срока действия вклада.

«Фиксированный Онл@йн» (отзывный вклад): сроки хранения – 3/6/9/13/18/24/36 месяцев; возможность открытия и управления вкладом без посещения банка; открытие путем перечисления денежных средств с карточки, независимо от валюты счета, к которому она оформлена; выбор клиентом способа выплаты суммы вклада и начисленных процентов; фиксированная годовая процентная ставка – от 2,1 до 4,4% годовых; возможность внесения дополнительных взносов; подключение бесплатного SMS-оповещения об окончании срока действия вклада; автоматическое перезаключение на новый срок (по вкладам со сроком хранения 3 месяца – не более двух раз).

Коме того, с 12 января прекращается открытие следующих срочных банковских вкладов в российских рублях: срочный отзывный банковский вклад «Беларусбанк-онл@йн»; срочный безотзывный банковский вклад «Беларусбанк-онл@йн»; «Классик Отзывный до года»; «Классик Безотзывный до года»; «Классик Отзывный свыше года»; «Классик Безотзывный свыше года».

Пополнение вышеуказанных вкладов (в соответствии с условиями договора), открытых до 12 января 2022 года, не прекращается.
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