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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С 20 ЯНВАРЯ МТБАНК РАСШИРИТ СПИСОК СТРАН, В КОТОРЫЕ МОЖНО ДЕЛАТЬ ПЕРЕВОДЫ С КАРТОЧЕК
10:00 12.01.2022
ЗАО «МТБанк» с 20 января 2022 года расширит список стран, в которые можно совершать онлайн-переводы с платежных карточек.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, перевести денежные средства можно будет в 139 стран (территорий) мира.
Соответствующие изменения внесены в примечание 3 к Разделу II Перечня вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами ЗАО «МТБанк».
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