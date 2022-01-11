ЗАО «МТБанк» с 20 января 2022 года расширит список стран, в которые можно совершать онлайн-переводы с платежных карточек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, перевести денежные средства можно будет в 139 стран (территорий) мира.

Соответствующие изменения внесены в примечание 3 к Разделу II Перечня вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами ЗАО «МТБанк».