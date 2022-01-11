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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ПРИОСТАНОВИЛ ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ ДОГОВОРОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ОПЕРАЦИЯМ
16:52 11.01.2022
"Франсабанк" ОАО с 11 января 2022 г. приостанавливает заключения новых либо переоформления (пролонгации) действующих договоров по отдельным операциям.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, приостановлено заключение договоров на открытие и ведение счетов в драгоценных металлах, куплю-продажу драгметаллов, на привлечение и размещение драгоценных металлов во вклады (депозиты) физических и юридических лиц, а также на предоставление физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для банковского хранения документов и ценностей.
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